Фигурантов дела экс-главы Сахалина Хорошавина отправили в колонии

Адвокаты осуждённых сообщили, что осенью планируют подавать повторную апелляцию.

Двое фигурантов дела экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осуждённых за коррупционные преступления в особо крупном размере, отправлены для отбывания наказаний в колонии в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката бывшего советника экс-главы региона Юрия Сюзюмова. Он уточнил, что речь идёт об экс-советнике главы региона Андрее Икрамове и бывшем региональном вице-премьере Сергее Карепкине.

— Андрей Икрамов из южно-сахалинского следственного изолятора направлен в колонию в Комсомольске-на-Амуре, а Сергей Карепкин будет отбывать наказание в исправительном учреждении в Хабаровске, — рассказал собеседник агентства.

Отметим, городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля 2018 года приговорил Карепкина к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в четыре миллиона рублей. Икрамову назначено наказание в виде 9,5 года колонии строгого режима и штрафа в 171 миллион рублей.

Как уточнили защитники, сам же главный фигурант резонансного коррупционного дела — Александр Хорошавин — пока что остаётся в СИЗО Южно-Сахалинска и знакомится с материалами нового уголовного дела, в котором он тоже является фигурантом.

Напомним, Александра Хорошавина задержали 3 марта 2015 года, а 25 марта президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Следствие отмечает, что, будучи губернатором, Хорошавин в 2014 году получил от 18 человек от двух до 10 миллионов рублей с каждого. 9 февраля 2018 года его признали виновным в получении взяток и приговорили к 13 годам колонии со штрафом в 500 миллионов рублей. Как сообщал Лайф, ранее суд апелляционной инстанции оставил без изменений приговор экс-губернатору региона Хорошавину и его бывшим подопечным.