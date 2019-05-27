В России начался основной период сдачи ЕГЭ

Сегодня предстоит защитить свои знания по таким предметам, как литература и география.

Сегодняшний день знаменует начало периода сдачи единого государственного экзамена, который стартует с таких предметов, как география и литература.

В Рособрнадзоре сообщили, что заявление на участие в ЕГЭ по литературе подали почти 54 тысячи человек, из которых 52 тысячи — выпускники этого года.

— Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. На её выполнение отводится 3 часа 55 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по литературе — 32 балла, — говорится в сообщении Рособрнадзора.

Количество сдающих экзамен по географии — 24 тысячи человек, из которых около 22,5 тысячи выпускников текущего года.

В ведомстве отмечают, что экзаменационная работа по данному предмету также состоит из двух частей с 34 заданиями. Её выполнение должно занять у сдающего не более трёх часов.

— Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии — 37 баллов, — утверждают в организации.

В этом году впервые в перечень предметов для сдачи включили китайский язык, который станет пятым по выбору наряду с английским, немецким, французским и испанским. В текущем году его сдают 289 человек.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что по сравнению с предыдущими годами жители Крыма и Севастополя будут сдавать ЕГЭ в обязательном порядке. До этого существовала возможность участвовать в экзаменах в старой форме.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ пройдёт с 27 мая по 1 июля. В общей сложности он коснётся 750 тысяч экзаменуемых.

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