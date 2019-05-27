В Москве задержали мать-кукушку, бросившую сына в игровой комнате ТЦ

В Москве задержали женщину, которая бросила своего сына в игровой комнате одного из торговых центров. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

"Яжемать" оставила ребёнка в ТЦ на Лобненской улице днём 26 мая и ушла. Спустя семь часов администрация торгового центра попыталась связаться с матерью, однако по телефону она предложила оставить малыша себе, отказавшись забирать его. Тогда администрация ТЦ обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали "кукушку" и доставили её в отделение полиции. Мальчик сейчас у медиков.

Недавно прогремела история с другой матерью-кукушкой, бросившей свою маленькую дочь в московской поликлинике. Вскоре она была задержана. Девушка заявила, что оставила дочь в поликлинике, так как не справлялась с обязанностями.