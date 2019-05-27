Глава Минпросвещения рассказала о росте зарплат учителей

Как подчеркнула глава ведомства, правительство никогда не забывает, что ключевым звеном в современной школе является педагог.

Министерство просвещения уделяет существенное внимание созданию достойных условий труда для российских учителей, включая финансовую составляющую. Об этом заявила глава ведомства Ольга Васильева.

— Вместе с ростом в номинальном значении за последние годы зарплата учителей сравнялась со средней в каждом субъекте, и мы продолжаем тщательно следить за этим процессом, — написала она в своей авторской колонке на сайте РИА "Новости".

Министр подчеркнула, что подход к доступности образования — это то, что всегда отличало Россию. В связи с этим, развивая инфраструктуру, правительство никогда не забывает, что ключевым звеном в современной школе является учитель.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Васильевой следить за уровнем заработной платы учителей. Она, по указанию главы государства, не должна быть ниже средней по экономике региона.