Глава Минпросвещения рассказала о росте зарплат учителей

Министерство просвещения уделяет существенное внимание созданию достойных условий труда для российских учителей, включая финансовую составляющую. Об этом заявила глава ведомства Ольга Васильева.
— Вместе с ростом в номинальном значении за последние годы зарплата учителей сравнялась со средней в каждом субъекте, и мы продолжаем тщательно следить за этим процессом, — написала она в своей авторской колонке на сайте РИА "Новости".
Министр подчеркнула, что подход к доступности образования — это то, что всегда отличало Россию. В связи с этим, развивая инфраструктуру, правительство никогда не забывает, что ключевым звеном в современной школе является учитель.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Васильевой следить за уровнем заработной платы учителей. Она, по указанию главы государства, не должна быть ниже средней по экономике региона.
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