С космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз-2.1б" со спутником ГЛОНАСС-М

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником ГЛОНАСС-М успешно стартовала на орбиту Земли с космодрома Плесецк. Как отметили представители Минобороны РФ, все предстартовые операции и запуск носителя прошли в штатном режиме.

— В понедельник, 27 мая, в 09:23 мск... проведён успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом ГЛОНАСС-М, — сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Отметим, на начало июня запланирован запуск ещё одной ракеты-носителя с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-2 на борту. Старт будет проводиться с космодрома Восточный. Как сообщал Лайф, в Амурскую область, где расположен космодром, уже доставлены сам космический аппарат и разгонный блок "Фрегат".