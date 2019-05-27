СМИ сообщили о госпитализации губернатора Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в областном правительстве.

По данным ТАСС, у главы региона проблемы с почками. Он находится в Иркутской областной клинической больнице. Меж тем в региональной администрации отрицают госпитализацию Левченко.

Левченко состоит в КПРФ и возглавляет Иркутскую область с сентября 2015 года. Причём в прошлом году разразился скандал с его участием из-за убийства спящего в берлоге медведя, хоть у Левченко и утверждают, что охота состоялась на законных основаниях осенью 2016 года. В этом же году проверяли, за чей счёт губернатор Иркутской области Сергей Левченко и члены регионального правительства ездили в Вену. Подробнее читайте в материале Лайфа.