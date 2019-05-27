Генпрокуратура намерена взыскать с экс-мэра Владивостока Пушкарёва 3,2 млрд

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Генпрокуратура намерена взыскать с экс-мэра Владивостока Пушкарёва 3,2 млрд

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Игорь Пушкарев. Фото © РИА "Новости" / Виталий Белоусов

Генеральная прокуратура намерена взыскать с бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва 3,2 миллиарда рублей. В надзорном ведомстве добавили, что причиной послужили результаты проверки того, как экс-глава администрации закупал строительные материалы для муниципальных нужд и соблюдал при этом законодательство.

В результате сговора было заключено не менее 90 контрактов и получено по ним более 3,2 млрд рублей, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как уже сообщал Лайф, в апреле Пушкарёва приговорили к 15 годам колонии. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

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