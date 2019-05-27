Врачи рассказали, с какого возраста можно пить энергетики

После употребления содержащих кофеин напитков ребёнок становится раздражительным, капризным и быстро устаёт.

Детям нельзя разрешать пить кофе и энергетики до достижения ими возраста 16–17 лет, поскольку их употребление нарушает работу организма и грозит серьёзным последствиям для здоровья. Об этих и других опасностях данных напитков рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.

— Напитки, содержащие кофеин, детям лучше не позволять пить. От энергетиков и кофе следует воздержаться до 16–17 лет. В первую очередь, кофеин способен нанести вред формирующейся детской нервной системе, — цитирует его агентство "Москва".

Врач отметил, что после употребления кофе и энергетиков ребёнок становится раздражительным, капризным и быстро устаёт. Негативное влияние на нервную систему детей оказывают главные компоненты энергетиков — таурин, женьшень и гуарана. Они также способствуют развитию гипертонии и онкологии.

Кроме того, содержащие кофеин напитки приводят к потере организмом воды, из-за чего почки испытывают повышенную нагрузку. При этом выводятся минеральные вещества, в том числе калий, кальций, магний, которые необходимы для нормальной работы сердца.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что большая польза от витаминов будет, если их принимать на протяжении всей жизни.