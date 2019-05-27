Лайфу подтвердили данные о госпитализации губернатора Иркутской области

Ранее СМИ сообщили о том, что глава региона попал в областную клиническую больницу.

В пресс-службе губернатора Иркутской области Сергея Левченко подтвердили Лайфу информацию о том, что главе региона пришлось обратиться за помощью медиков.

— Сергей Георгиевич чувствует себя хорошо, он проходит обследование в лечебном учреждении. Ориентировочно он там пробудет три дня, — рассказала руководитель пресс-службы Ирина Алашкевич.

Она подчеркнула, что жизни и здоровью Сергея Левченко ничего не угрожает.

Ранее СМИ сообщали, что глава региона попал в областную клиническую больницу из-за проблем с почками. Однако тогда в администрации главы региона эту информацию не подтвердили.