Лайфу подтвердили данные о госпитализации губернатора Иркутской области

В пресс-службе губернатора Иркутской области Сергея Левченко подтвердили Лайфу информацию о том, что главе региона пришлось обратиться за помощью медиков.
— Сергей Георгиевич чувствует себя хорошо, он проходит обследование в лечебном учреждении. Ориентировочно он там пробудет три дня, — рассказала руководитель пресс-службы Ирина Алашкевич.
Она подчеркнула, что жизни и здоровью Сергея Левченко ничего не угрожает.
Ранее СМИ сообщали, что глава региона попал в областную клиническую больницу из-за проблем с почками. Однако тогда в администрации главы региона эту информацию не подтвердили.
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