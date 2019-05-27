Названа причина бунта в одесской колонии

Массовый побег, беспорядки и пожар стали реакцией на неудовлетворительные условия содержания заключённых.

Журналисты выяснили причину беспорядков, которые охватили одесскую исправительную колонию № 51. Как сообщает "Таймер", всё началось из-за некачественного питания. Заключённые отправили фото из столовой своим родным на свободе, после чего снимки оказались в соцсетях.

Узнав об "утечке", руководство пенитенциарной службы Одесской области направило в колонию комиссию. Но не для того, чтобы разобраться с вопросом питания заключённых, а чтобы назначить виновного за публикацию снимков. Это, по данным издания, и послужило спусковым крючком для происходящего в колонии сегодня.

Напомним, изначально сообщалось, что из колонии случился массовый побег: якобы пятнадцать заключённых оказались на воле и скрылись в частном секторе. Ещё сто человек забаррикадировались в южном крыле, доступа к ним сотрудники колонии сейчас на имеют.

Местные СМИ уточняют, что над одним из корпусов поднимаются клубы чёрного дыма. Якобы заключённые подожгли матрасы, из-за чего начался пожар. Эти данные сейчас проверяются.