Медведев подписал постановление о ликвидации внутрисетевого роуминга

Теперь сотовые операторы больше не будут вправе требовать плату с абонента за общение за пределами домашнего региона.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому уже с 1 июня в стране отменяется внутрисетевой роуминг. Документ опубликован на сайте кабмина.

— Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта правительства, — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

По словам премьера, постановление закрепляет в правилах оказания услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга. Кроме того, Россия нарастила работу по поэтапной отмене роуминга внутри Евразийского экономического союза.

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму будет отменён национальный роуминг.