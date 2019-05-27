На стеклянном мосту Кличко в Киеве появились новые трещины

Новый стеклянный мост в центре Киева между Аркой дружбы народов и парком "Владимирская горка" продолжает трескаться. Как сообщает телеканал 112, повреждения появились уже на третьей стеклянной панели.
При этом на мосту, когда защитное стекло-плёнка трескалось, было много пешеходов. Несмотря на повреждения, мост для людей не закрывали.
Как уже сообщал Лайф, новый стеклянный мост в Киеве весом 460 тонн треснул через сутки после открытия. Представители мэрии отметили, что стекло сломалось после того, как на нём активно прыгала группа людей.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени