В Москве нашли череп, который мог принадлежать пропавшей балерине

Артистку Большого театра ищут с 2014 года. Останки отправили на генетическую экспертизу.

На востоке Москвы дети, гулявшие по берегу реки, нашли череп. Эксперты предполагают, что он может принадлежать балерине Большого театра Ольге Дёминой. Девушка пропала в 2014 году. Тогда ей было 25 лет, сообщает Mash.

Останки отправили на генетическую экспертизу. Портретную экспертизу провести не удалось — не хватает нижней части челюсти. Главный аргумент — на месте находки пять лет назад был в сети телефон подозреваемого в убийстве Дёминой — Малхаза Джавоева.

Именно Джавоев последним видел девушку живой. Он всячески отрицал свою вину в смерти балерины, но в его машине нашли следы крови девушки. У Дёминой и Джавоева был роман. Однако мужчина вскоре женился на другой, а возлюбленную выдал замуж за друга. С помощью Дёминой мужчина хотел завладеть квартирой и деньгами знакомого.

Дёминой должна была достаться доля от этой аферы. Однако Малхаз всё оформил на своё имя и оставил подругу ни с чем. Вскоре они оба пропали. Джавоева позже нашли в Германии под чужим именем. Но его опознали и выдали России. Сейчас он находится в "Матросской Тишине".

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