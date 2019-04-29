В аэропорту Южно-Сахалинска нашли скелет женщины

Страшную находку исследуют в морге. Журналисты предполагают, что это могла быть пенсионерка, которая пропала около года назад.

Управление Следственного комитета по Сахалинской области заявило об обнаружении человеческих костей около взлётно-посадочной полосы аэропорта Южно-Сахалинска. Судя по разбросанной рядом одежде, останки женские. Очевидцы обнаружили их вчера вечером.

Сейчас останки исследуют в морге. Журналисты портала АСТВ предполагают, что скелет может принадлежать пенсионерке, которая пропала около года назад.

Недавно Лайф сообщал, что на Кипре нашли чемодан с останками жертв маньяка. А в Москве задержали двух мужчин со скелетом в сумке.