В аэропорту Южно-Сахалинска нашли скелет женщины

Управление Следственного комитета по Сахалинской области заявило об обнаружении человеческих костей около взлётно-посадочной полосы аэропорта Южно-Сахалинска. Судя по разбросанной рядом одежде, останки женские. Очевидцы обнаружили их вчера вечером.
Сейчас останки исследуют в морге. Журналисты портала АСТВ предполагают, что скелет может принадлежать пенсионерке, которая пропала около года назад.
Недавно Лайф сообщал, что на Кипре нашли чемодан с останками жертв маньяка. А в Москве задержали двух мужчин со скелетом в сумке.
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