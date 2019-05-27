Студентка медвуза оскандалилась, называя пациентов жабами и гнойными сосисками

Дело едва не дошло до её отчисления из медуниверситета. С микроблогом пришлось распрощаться.

Студентку новосибирского медвуза Анну Л. призвали к ответу в университете после череды публикаций в её микроблоге в "Твиттере". Девушка не стеснялась сравнивать пациента с "гнойной сосиской" и в матерных словах рассказывала о "прелестях" учёбы.

Среди других цитат Анны: "жаба 140 килограммов" — о пациентке с лишним весом, "порезали как колбасу" — о скончавшемся после операции человеке.

В итоге 22-летней пятикурснице лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Анне из "Твиттера" пришлось удалиться. Девушка даже подумывала забрать документы из вуза, однако выяснилось, что после выговора отчислять студентку не собираются.

К слову, отец девушки возглавляет хирургическое отделение районной больницы в Новосибирской области. Руководство медорганизации делает всё возможное, чтобы он остался на своём месте работы после выходок дочери, однако, по данным Лайфа, ему пришлось написать заявление по собственному желанию.

Несколько дней назад Лайф сообщал, что в Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии.