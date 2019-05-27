Самолёт украинской авиакомпании улетел, "забыв" 30 пассажиров

"Потерявшимся" пассажирам вернут стоимость авиабилетов и предложат альтернативный вариант маршрута.

Самолёт украинской авиакомпании МАУ вылетел из Киева в Одессу, когда 30 пассажиров ещё находились в автобусе. Об этом сообщает портал Strana.ua.

— Мой муж с дочкой на нём улетел. А я со второй дочкой села во второй автобус. Когда он сказал, что дверь закрыли и [самолёт] едет на взлёт, я думала, он шутит, — рассказала одна из пассажирок рейса.

Руководители авиакомпании уже принесли извинения. По их словам, ошибку совершил один из сотрудников, который резко почувствовал себя плохо. "Забытым" пассажирам вернут стоимость авиабилетов и предложат альтернативный вариант. Также им оплатят компенсацию в эквиваленте 250 евро.

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