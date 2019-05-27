Парламент Австрии вынес вотум недоверия Курцу

Нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству страны. Это связано со скандалом и отставкой бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
За вотум недоверия проголосовали: Социал-демократическая партия Австрии, Австрийская партия свободы и партия JETZT.
Курц и его кабмин будут у власти, пока президент Австрии Александр Ван дер Беллен не подпишет указ об их отставке. Отмечается, что это первый с 1945 года случай, когда Национальный совет Австрии выносит вотум недоверия канцлеру.
Себастьян Курц — федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года.
Что касается Штрахе, то скандал разгорелся, когда в распоряжение общественности попало видео, подтверждающее сотрудничество чиновника с россиянкой, которая якобы пообещала политику помощь на выборах в 2017 году. По данным СМИ, в обмен гражданка РФ попросила передать ей часть госзаказов. После этого Штрахе ушёл в отставку, а канцлер страны Себастьян Курц заявил, что не намерен продолжать работать с ним в коалиционном правительстве, и объявил новые выборы.
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