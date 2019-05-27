Госдолг Украины подскочил более чем на $1 млрд за месяц

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Госдолг Украины подскочил более чем на $1 млрд за месяц

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Фото © РИА "Новости"

Вместе с тем по отношению к ВВП страны гарантированный государством долг в минувшем году упал до 62,7%.

Госдолг Украины за апрель 2019 года увеличился на $1,03 млрд, а с начала года рост составил $1,51 млрд. Об этом говорится в докладе Министерства финансов страны.

По данным ведомства, на конец апреля размер госдолга Незалежной составил $79,82 млрд, из которых $50,24 млрд — это внешний долг. Вместе с тем по отношению к ВВП Украины государственный и гарантированный государством долг в минувшем году упал до 62,7%.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал новому президенту страны Владимиру Зеленскому объявить дефолт и таким образом не выплачивать долги Международному валютному фонду. При этом он призвал США и страны Евросоюза списать Киеву его внешний долг.

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