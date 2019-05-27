SSJ-100 "Аэрофлота" не вылетит из Ростова в Москву по техническим причинам

"Аэрофлот" отменил утренний рейс из Ростова-на-Дону в Москву по неизвестным техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах. Рейс должен был выполняться бортом Sukhoi Superjet 100 (SSJ).

— Отмена рейса № 1165 из Ростова по технической причине. Пассажиры будут пересажены на другие рейсы, — приводит агентство слова собеседника.

Онлайн-табло аэропорта Платов уже внесло изменения в своё расписание на завтра. Судя по всему, изначально рейс планировали совместить с другим, но сделать этого не удалось.

На сайте самого перевозчика также указано, что вылет отменяется.

Напомним, после пожара на борту рейса Москва — Мурманск "Аэрофлот" неоднократно отменял вылеты "суперджетов". В результате трагедии погиб 41 человек. При посадке у Sukhoi Superjet 100 подломились стойки шасси, они продавили баки лайнера, что привело к утечке керосина и последующему возгоранию.