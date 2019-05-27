В Париже проверяют рейсы "Аэрофлота" из-за письма с угрозами

Ни на одном авиалайнере французские службы ничего не нашли, однако сообщили, что на сообщение всё-таки стоило отреагировать.

В парижском аэропорту имени Шарля де Голля проверяют все авиалайнеры авиакомпании "Аэрофлот", прибывающие из Москвы. Причиной стало получение письма с угрозами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

— Это было достаточно занятное письмо, но из соображений безопасности мы должны проверять все борты, — цитирует агентство сообщение воздушной гавани французской столицы.

Ранее Лайф сообщал, что самолёт Бахрейн — Москва пришлось экстренно посадить в Баку из-за записки о бомбе. Однако ни бомб, ни взрывчатых веществ на борту самолёта не нашли.