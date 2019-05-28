Лолита, Бородина и Кожевникова ответили "сексисту" Боярскому

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Лолита, Бородина и Кожевникова ответили "сексисту" Боярскому

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Коллаж © LIFE. Фото © РИА "Новости" / Екатерина Чеснокова / Рамиль Ситдиков / Григорий Сысоев

Ранее актёр в интервью заявил, что "женщина не способна на какие-то серьёзные проявления, как мужчина".

Российская певица Лолита Милявская встала на защиту самого известного Д'Артаньяна страны Михаила Боярского и призвала не воспринимать его слова про сексизм так близко к сердцу.

Меня, конечно, поразила эта фраза про сексизм, но её надо рассматривать в свете всех фраз, которые он сказал. Он как раз пожелал всем женщинам быть при мужчине. В принципе, он во многом прав, что многие женщины отдают себя миру искусства и из-за этого не устраивают свою жизнь, — рассказала она в интервью Super.

По мнению Лолиты, Боярский думает, что женщины просто забывают о собственном счастье и обрекают себя на одиночество.

В свою очередь, телеведущая Ксения Бородина предположила, что Боярский остался во временах "Трёх мушкетёров" и забыл о женщинах, которые внесли вклад не только в создание семей, но и в науку, медицину, искусство.

Созвучное мнение высказала и Оксана Лаврентьева, заявив, что Боярский — человек "другого поколения", выросший в условиях, когда из-за послевоенной нехватки мужчин в стране формировалось иное отношение к женщинам.

А вот актриса, мама троих детей Мария Кожевникова встала на защиту дочери народного артиста РСФСР, Елизаветы Боярской, актёрским успехам которой также досталось от актёра.

Любое произведение без женщины невозможно, художникам было бы нечего рисовать, в кино бы не было любви. Безусловно, есть и другие темы в фильмах, кроме любви, например, война, но даже тут присутствует любовь.<...> И Лизой можно гордиться, у неё очень много хороших ролей, она великолепна в театре, — сказала Кожевникова.

Ранее Лайф рассказывал, что Боярский в интервью ютуб-каналу "А поговорить?" назвал женщин ломовыми лошадьми, неспособными на серьёзные проявления.

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