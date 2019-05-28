Лолита, Бородина и Кожевникова ответили "сексисту" Боярскому

Ранее актёр в интервью заявил, что "женщина не способна на какие-то серьёзные проявления, как мужчина".

Российская певица Лолита Милявская встала на защиту самого известного Д'Артаньяна страны Михаила Боярского и призвала не воспринимать его слова про сексизм так близко к сердцу.

— Меня, конечно, поразила эта фраза про сексизм, но её надо рассматривать в свете всех фраз, которые он сказал. Он как раз пожелал всем женщинам быть при мужчине. В принципе, он во многом прав, что многие женщины отдают себя миру искусства и из-за этого не устраивают свою жизнь, — рассказала она в интервью Super.

По мнению Лолиты, Боярский думает, что женщины просто забывают о собственном счастье и обрекают себя на одиночество.

В свою очередь, телеведущая Ксения Бородина предположила, что Боярский остался во временах "Трёх мушкетёров" и забыл о женщинах, которые внесли вклад не только в создание семей, но и в науку, медицину, искусство.

Созвучное мнение высказала и Оксана Лаврентьева, заявив, что Боярский — человек "другого поколения", выросший в условиях, когда из-за послевоенной нехватки мужчин в стране формировалось иное отношение к женщинам.

А вот актриса, мама троих детей Мария Кожевникова встала на защиту дочери народного артиста РСФСР, Елизаветы Боярской, актёрским успехам которой также досталось от актёра.

— Любое произведение без женщины невозможно, художникам было бы нечего рисовать, в кино бы не было любви. Безусловно, есть и другие темы в фильмах, кроме любви, например, война, но даже тут присутствует любовь.<...> И Лизой можно гордиться, у неё очень много хороших ролей, она великолепна в театре, — сказала Кожевникова.

Ранее Лайф рассказывал, что Боярский в интервью ютуб-каналу "А поговорить?" назвал женщин ломовыми лошадьми, неспособными на серьёзные проявления.