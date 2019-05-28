Хоккеист сборной РФ Кузнецов попал на видео с кокаином

Время и место съёмки не уточняется, однако, судя по всему, дело происходит в отеле.

Человека, похожего на игрока сборной России по хоккею Евгения Кузнецова, засняли на видео, сидящим перед столом, на котором в этот момент были рассыпаны две продолговатые кучки порошка белого цвета, а также была свернутая в трубочку купюра.

Видеозапись опубликована в "Твиттере" и быстро набрала популярность среди пользователей. Время и место съёмки не уточняются, однако, судя по всему, дело происходит в отеле. На записи также можно заметить мирно спящую на заднем фоне девушку.

Сам Кузнецов на видео к порошку на столе не прикасается, однако многие пользователи в комментариях начали связывать запись с недавним проигрышем национальной команды на чемпионате мира в матче против сборной Финляндии.