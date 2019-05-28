Тимошенко поддержала инициативу Зеленского распустить Раду

По словам бывшего премьер-министра страны, Конституционный суд Украины не изменит своего решения, несмотря на жалобы депутатов.

Лидер украинской партии "Батьковщина" и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко считает роспуск Верховной рады, инициированный президентом Владимиром Зеленским, законным и правильным.

— Он сделал правильно. Парламент распущен правильно, и пусть идут на выборы, — сказала Тимошенко в эфире ICTV.

Она также заявила, что её команда "внимательно изучила основания, на которых была распущена Верховная рада", и напомнила, что роспуск парламента предусмотрен конституцией при коалиции из мене чем 226 депутатов.

Тимошенко добавила, что уверена в том, что Конституционный суд Украины, несмотря на поступающие жалобы депутатов, не изменит решения о роспуске Рады.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал депутатов Верховной рады за то, что они используют трибуну "для личного пиара", и призвал "не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний".