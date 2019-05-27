Зеленский заявил, что депутаты Рады почти уничтожили легитимность парламента

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Зеленский заявил, что депутаты Рады почти уничтожили легитимность парламента

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Владимир Зеленский. Фото © AP Photo / Efrem Lukatsky

Украинский лидер призвал народных избранников до начала новых выборов не использовать трибуну для личного пиара и предвыборной агитации.

Новый президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обрушился с критикой в адрес депутатов Верховной рады. По его словам, за последние годы работы парламента депутаты практически уничтожили легитимность Верховной рады.

Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий. Несмотря на то что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии, — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

В то же время Владимир Зеленский обратился к депутатскому корпусу с просьбой поддержать законопроекты с реформами, которые были разработаны "украинскими и западными специалистами".

Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна. Единственное, не надо их портить вашими традиционными коррупционными выходками, — отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля. Для обжалования указа депутаты Рады обратились в Конституционный суд.

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