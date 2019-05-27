Зеленский заявил, что депутаты Рады почти уничтожили легитимность парламента

Украинский лидер призвал народных избранников до начала новых выборов не использовать трибуну для личного пиара и предвыборной агитации.

Новый президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обрушился с критикой в адрес депутатов Верховной рады. По его словам, за последние годы работы парламента депутаты практически уничтожили легитимность Верховной рады.

— Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий. Несмотря на то что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии, — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

В то же время Владимир Зеленский обратился к депутатскому корпусу с просьбой поддержать законопроекты с реформами, которые были разработаны "украинскими и западными специалистами".

— Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна. Единственное, не надо их портить вашими традиционными коррупционными выходками, — отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля. Для обжалования указа депутаты Рады обратились в Конституционный суд.