Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады страны и проведении внеочередных выборов в парламент 21 июля опубликован в официальной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.

— Постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной рады Украины VIII созыва... Назначить внеочередные выборы в Верховную раду на 21 июля 2019 года, — сообщается в тексте указа.

Согласно документу, Кабмин Украины должен обеспечить финансирование выборов. Указ вступил в силу со дня опубликования.

Ранее Зеленский призвал украинцев отомстить Верховной раде.