Депутаты обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Конституционном суде

Группа депутатов Верховной рады Украины обратилась в Конституционный суд страны для обжалования указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Раду на 21 июля. Об этом сообщил член фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

По его словам, в суд с соответствующим представлением обратились 62 парламентария, попросив рассмотреть жалобу в течение месяца.

В ЦИК Украины ранее заявляли, что обращения в суд не влияют на подготовку к выборам в парламент.

Напомним, указ Владимира Зеленского о роспуске Рады вступил в силу 23 мая. По подсчётам Нацбанка Украины, внеплановый роспуск парламента обойдётся налогоплательщикам в 300–400 миллионов долларов.