Подсчитана стоимость роспуска Верховной рады. И это недёшево

Внеплановый роспуск Верховной рады обойдется украинским налогоплательщикам в сумму не менее 300 млн долларов. Такую цифру назвал журналистам первый замглавы Совета Нацбанка Тимофей Милованов.
Столь солидная стоимость сложится из-за роста процентных ставок по еврооблигациям, утверждает чиновник.
— Роспуск обойдется налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты, — заявил он.
Ранее Лайф писал, что Украина должна выплатить 12 млрд долларов по внешнему государственному долгу в 2019–2020 годах.
Напомним, что Зеленский вступил в должность украинского президента 20 мая. Он уже успел подписать указ о роспуске Верховной рады, отчего его начали обвинять в нарушении конституции страны.
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