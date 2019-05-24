Подсчитана стоимость роспуска Верховной рады. И это недёшево

Кругленькая сумма может сложиться из-за прогнозируемого роста процентных ставок по еврооблигациям.

Внеплановый роспуск Верховной рады обойдется украинским налогоплательщикам в сумму не менее 300 млн долларов. Такую цифру назвал журналистам первый замглавы Совета Нацбанка Тимофей Милованов.

Столь солидная стоимость сложится из-за роста процентных ставок по еврооблигациям, утверждает чиновник.

— Роспуск обойдется налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты, — заявил он.

Ранее Лайф писал, что Украина должна выплатить 12 млрд долларов по внешнему государственному долгу в 2019–2020 годах.

Напомним, что Зеленский вступил в должность украинского президента 20 мая. Он уже успел подписать указ о роспуске Верховной рады, отчего его начали обвинять в нарушении конституции страны.