Зеленский распустил Раду и назначил новые выборы

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Зеленский распустил Раду и назначил новые выборы

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Владимир Зеленский. Фото: © AP Photo / Oleksii Chumachenko

Причиной роспуска украинского парламента глава государства ранее называл низкий уровень доверия граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

Своим указом Зеленский также поручил украинскому кабмину обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Зеленский заявлял, что причиной роспуска Рады является низкий уровень доверия граждан к парламенту — всего 4%.

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