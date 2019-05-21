Зеленский распустил Раду и назначил новые выборы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.
Своим указом Зеленский также поручил украинскому кабмину обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов. Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее Зеленский заявлял, что причиной роспуска Рады является низкий уровень доверия граждан к парламенту — всего 4%.
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