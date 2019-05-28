В Белоруссии установили тарифы транспортировки нефти в Россию

Документ вступил в силу 23 мая 2019 года и будет действовать до 1 октября 2019 года.

Власти Белоруссии ввели тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" в направлении российской ЛПДС "Унеча". Об этом сообщается в заявлении МАРТ.

— Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, распространяет своё действие на отношения, возникшие с 23 мая 2019 года, и действует до 1 октября 2019 года, — сказано в документе.

Согласно документу, при транспортировке одной тонны нефти по маршруту ЛПДС "Мозырь" — Унеча (Высокое) стоимость составит 70,44 российского рубля. Данный тариф равен тарифу на прокачку одной тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) — ЛПДС "Мозырь".

Стоимость транспортировки нефти по маршруту НПС "Кобрин" (граница Республики Беларусь / Республики Польша) — Унеча (Высокое) — 330,53 российского рубля.

На маршруте Унеча — Полоцк — Невель прокачка одной тонны нефти обойдётся в 191,2 российского рубля.

Напомним, загрязнённая нефть поступила в Белоруссию из РФ в апреле. Это стало причиной приостановки экспорта сырья. Однако сейчас по трубопроводам поступает чистая российская нефть.