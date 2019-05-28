Подозреваемый во взрыве в Лионе купил компоненты для бомбы в интернет-магазине

В его квартире нашли материалы, которые ранее использовались в терактах в Брюсселе и во Франции.

Главный подозреваемый по делу о взрыве во французском городе Лионе купил необходимые компоненты для бомбы в крупном интернет-магазине на своё имя. Об этом сообщает газета Le Parisien.

По данным издания, во время обыска в квартире подозреваемого обнаружили материалы, ранее использовавшиеся для создания взрывных устройств организаторами терактов в Брюсселе и во Франции.

В истории заказов были также найдены батарейки и микросхемы, они могли использоваться для подрыва на расстоянии.

— Пока ничего не было найдено из того, что указывало бы на его связь с радикальным исламом. После задержания он мало говорит, — рассказал газете источник, близкий к расследованию.

Напомним, 24 мая в Лионе произошёл взрыв в двухэтажном доме, а затем на площади в центре города. Следствие установило, что подрыв произошёл удалённо.