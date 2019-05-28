В НХЛ изучат скандальное видео с Кузнецовым и кокаином

Лиге необходимо больше времени, чтобы собрать факты, прежде чем давать какие-либо официальные комментарии.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) изучит нашумевшую видеозапись с форвардом "Вашингтона" и сборной России Евгением Кузнецовым, заявил на своей странице в "Твиттере" канадский спортивный журналист Крис Джонстон со ссылкой на слова замкомиссионера лиги Билла Дэйли.

Bill Daly says the NHL needs time to gather more facts on the Evgeny Kuznetsov video before making a comment on it. — Chris Johnston (@reporterchris) May 27, 2019

По словам Дэйли, лиге необходимо больше времени, чтобы собрать факты о ролике с Кузнецовым, прежде чем давать какие-либо официальные комментарии.

Ранее в Сети появилось видео с участием Кузнецова, находящегося в номере гостиницы и говорящего по телефону. Перед Кузнецовым на столе лежал порошок белого цвета. Спортсмен уже прокомментировал видеозапись, вызвавшую бурную реакцию в Сети.