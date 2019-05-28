В НХЛ изучат скандальное видео с Кузнецовым и кокаином

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В НХЛ изучат скандальное видео с Кузнецовым и кокаином

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Лиге необходимо больше времени, чтобы собрать факты, прежде чем давать какие-либо официальные комментарии.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) изучит нашумевшую видеозапись с форвардом "Вашингтона" и сборной России Евгением Кузнецовым, заявил на своей странице в "Твиттере" канадский спортивный журналист Крис Джонстон со ссылкой на слова замкомиссионера лиги Билла Дэйли.

По словам Дэйли, лиге необходимо больше времени, чтобы собрать факты о ролике с Кузнецовым, прежде чем давать какие-либо официальные комментарии.

Ранее в Сети появилось видео с участием Кузнецова, находящегося в номере гостиницы и говорящего по телефону. Перед Кузнецовым на столе лежал порошок белого цвета. Спортсмен уже прокомментировал видеозапись, вызвавшую бурную реакцию в Сети.

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