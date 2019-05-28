В Раде рассказали, что Украина вынуждена закупать газ у Европы в два раза дороже

Украина закупает газ у Европы в два раза дороже. Об этом заявил депутат Виктор Бондарь, сообщает NewsOne.
— Мы восемь месяцев говорим о снижении тарифов. Нам все рассказывали — Коболев, правительство, — что это невозможно, как это сложно, что цена на газ формируется на европейских хабах, — сказал он.
По словам Бондаря, сейчас цена европейского газа существенно упала, но Украине всё ещё приходится покупать его в два раза дороже из-за требований Международного валютного фонда. Поэтому тысяча кубов обходится в 300–320 долларов.
Он добавил, что сейчас цена за одну тысячу кубов составляет менее 200 долларов, однако голубое топливо закупается дороже из-за старых контрактов с "Нафтогазом".
Ранее Лайф писал, что "Нафтогаз" заинтересован в переговорах с Россией относительно нового контракта.
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