В Раде рассказали, что Украина вынуждена закупать газ у Европы в два раза дороже

Голубое топливо стоит больше из-за требований Международного валютного фонда и старых контрактов с "Нафтогазом".

Украина закупает газ у Европы в два раза дороже. Об этом заявил депутат Виктор Бондарь, сообщает NewsOne.

— Мы восемь месяцев говорим о снижении тарифов. Нам все рассказывали — Коболев, правительство, — что это невозможно, как это сложно, что цена на газ формируется на европейских хабах, — сказал он.

По словам Бондаря, сейчас цена европейского газа существенно упала, но Украине всё ещё приходится покупать его в два раза дороже из-за требований Международного валютного фонда. Поэтому тысяча кубов обходится в 300–320 долларов.

Он добавил, что сейчас цена за одну тысячу кубов составляет менее 200 долларов, однако голубое топливо закупается дороже из-за старых контрактов с "Нафтогазом".

Ранее Лайф писал, что "Нафтогаз" заинтересован в переговорах с Россией относительно нового контракта.