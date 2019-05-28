Названы самые бесполезные советы врачей

Эксперты развеяли популярный миф об ухудшении зрения при долгом просмотре телевизора.

Эксперты назвали советы врачей, которые являются самыми бесполезными для пациентов, пишет "Федеральное агентство новостей".

Известный совет не мочить манту оказался бесполезным с точки зрения экспертов, поскольку вакцину вводят в нижние слои кожи и, таким образом, вода не может оказать никакого влияния на инъекцию.

Сомнительной оказалась и рекомендация пить по восемь стаканов воды в день, поскольку объём жидкости в организме рассчитывается индивидуально, исходя из массы тела и других показателей.

В список попали и мифы о вкусовых зонах языка, где каждая отвечает за распознавание солёного, сладкого, горького и кислого вкусов, а также бесполезным сочли совет об обязательном завтраке.

По мнению экспертов, зрение не испортится от долгого пребывания за компьютером или телевизором, от этого появляется только усталость глаз. Рекомендуемые противовирусные препараты при простуде также сочли бесполезными, поскольку данные лекарства не способствуют быстрому выздоровлению.

Ранее врачи рассказали, какой вред приносит курение вейпа и кальяна.