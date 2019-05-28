Племянник убитого дочерьми Хачатуряна попросил о госзащите из-за угроз

Родственники погибшего потребовали лишить его экс-супругу родительских прав, так как она ещё в 2015 году ушла из дома и не принимала участия в воспитании дочерей.

Родственники Михаила Хачатуряна, убитого собственными дочерьми, обратились в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении матери девушек, а также предоставить государственную защиту свидетелю, племяннику бизнесмена Арсену. Об этом сообщает МК.

По информации издания, родственники Хачатуряна потребовали лишить его экс-супругу родительских прав, так как она ещё в 2015 году ушла из дома и не принимала участия в воспитании дочерей. Кроме того, заявили они, в ходе одного из допросов женщина предположила, что отец мог совершать преступления против девушек, и всё равно оставила их в опасности, не обратившись в правоохранительные органы.

Адвокаты родственников бизнесмена попросили СКР проверить Аурелию на причастность к убийству Михаила. Также они обратились с просьбой о принятии мер по защите Арсена Хачатуряна — племянника убитого и свидетеля по делу, так как он занял активную позицию по "восстановлению честного имени и реабилитации в глазах общества Михаила Хачатуряна, невинно убитого своими дочерьми". Защитники отмечают, что в адрес Арсена поступают угрозы. Впрочем, от кого именно, не уточняется.

Ранее Лайф рассказывал, что защита сестёр Хачатурян намерена добиться переквалификации их действий в самооборону.

Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — расправились с родным отцом летом 2018 года. Девушки уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость и насилие. По рассказам сестёр, Михаил держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком. Посмертная психиатрическая экспертиза выявила отклонения у отца семейства.