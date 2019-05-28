Погибший на Неве сёрфингист был чемпионом по парусному спорту

Спортсмен накануне столкнулся со скоростным судном "Метеор" в акватории Невской губы.

Сёрфингистом, который погиб в результате столкновения со скоростным судном "Метеор" в акватории Финского залива, был чемпион по парусному спорту Артём Акимов. Юноше было всего 18 лет, но он уже успел завоевать множество наград.

Артём состоял в молодёжной сборной России по виндсёрфингу и занимался в школе парусного спорта "Крестовский остров". На счету юного спортсмена — первое место в Кубке России, серебро на чемпионате России, золото на "Русской волне", а 11 мая он одержал уверенную победу в классе RS: X (до 19 лет) в престижном всероссийском Ейском кубке — отборочном соревновании молодёжной сборной, которое прошло в Краснодарском крае. Кроме того, в прошлом году Артём выиграл первенство Санкт-Петербурга.

Накануне спортсмен погиб в результате столкновения со скоростным судном "Метеор" в акватории Невской губы в Санкт-Петербурге. Обломки сёрфа были найдены практически сразу, обнаружению тела мешала высокая волна. Эксперт затем объяснил Лайфу, как могла произойти трагедия.