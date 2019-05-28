Вышел трейлер нового российского фильма в жанре фэнтези

Премьера ленты назначена на 14 ноября этого года. Бюджет картины — 265 миллионов рублей.

Опубликован трейлер к новому фильму Сарика Андреасяна "Кома". Картина в жанре фэнтези выйдет на большие экраны 14 ноября. Критики говорят, получилось что-то среднее между "Матрицей", "Началом" и "Куда приводят мечты".

Молодой архитектор попадает в аварию и приходит в себя в причудливом мире.

— Этот мир соткан из воспоминаний людей, находящихся в коме. Как и человеческая память, он фрагментарен, хаотичен и непостоянен. Это и есть пространство КОМЫ, — говорится в описании к видео.

Далее герой выясняет, по каким законам существует пространство, борется за жизнь, встречает любовь и ищет выход в реальный мир.

Главную роль исполняет Риналь Мухаметов, также в фильме снялись Антон Пампушный, Любовь Аксёнова, Милош Бикович, Константин Лавроненко. Бюджет картины — 265 миллионов рублей.

Ранее Лайф сообщал, что Сарик Андреасян работает ещё и над фильмом "Родина", где снимается Дмитрий Нагиев. Эта лента выйдет в прокат в 2020 году.