Школьников начнут учить здоровому образу жизни

Программы для учебных заведений Минздрав готовит совместно с Министерством просвещения.

К следующему году в российских школах появятся образовательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни. Об этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала газете "Известия".

— Кроме учебников для четырёх возрастных групп будут дневнички, как когда-то по природоведению. Личной гигиене нужно обучать детей с трёх до шести лет. Дети постарше могут усваивать более сложные знания: как можно регулировать состояние здоровья, на что надо обращать внимание, — заявила Вероника Скворцова.

Дети старшего возраста должны будут обучаться измерению пульса, давления, температуры, иметь представление, как себя вести, если произошёл какой-то сбой в организме. Подростки перед выпускными классами уже должны уметь оказывать первую помощь, уверена министр.

Пропаганду здорового образа жизни собираются вести не только на уроках, по этой теме будут сниматься фильмы и сериалы. Для этого ведомство работает совместно с Минкультом.

В прошлом году министр здравоохранения заявила, что мотивировать россиян вести здоровый образ жизни помогут психологи, психиатры и лингвисты.

А месяц назад глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что здоровый образ жизни возможен только при высокой зарплате. С ним согласился директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский, ведь здоровье во многом это правильное питание, а оно требует финансов.