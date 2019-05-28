Саратовский подросток перед нападением на школу записал видеообращение

15-летний Даниил, который напал на школу в Вольске Саратовской области, перед атакой опубликовал в соцсетях видеообращение. Он говорил, что ему необходимо напасть на учеников, не объясняя причины. Неоднократно повторял, что ему жутко и очень страшно.

В своём обращении он понадеялся, что при атаке выживет его друг — некий Дмитрий.

В соцсетях Даниил помимо видеообращения разместил и манифест. Там он пишет о проблемах с родителями и недопонимании с одноклассниками.

Как уже сообщал Лайф, Даниил пришёл в школу с топором и коктейлем Молотова. Зажигательную смесь он кинул в кабинет, где проходил экзамен по математике, а после ударил топором 12-летнюю девочку. Она госпитализирована. У ребёнка диагностирована травма черепа средней тяжести и большая потеря крови.