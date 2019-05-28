Обстрелы со стороны ВСУ усилились после визита Зеленского в Донбасс

По данным Народной милиции ДНР, повреждения получили восемь жилых домов на западе Донецка.

Украинские военные существенно нарастили интенсивность артиллерийского огня после визита нового президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс. Такие данные журналистам привёл представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

— Преступное военное командование, пытаясь выслужиться перед новым верховным главнокомандующим, прибывшим в зону ООС, усилило интенсивность обстрелов населённых пунктов республики, — сообщил журналистам военный ДНР.

Как он уточнил, только во время утреннего миномётного обстрела повреждения получили восемь домов в западной части Донецка.

— Призываем мировое сообщество заставить украинское командование прекратить геноцид мирного населения Донбасса и выполнить обязательства по соблюдению режима прекращения огня, — добавили в Народной милиции ДНР.

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. В своей речи новый глава государства заявил о готовности пожертвовать должностью ради мира в Донбассе.