Задержанный в Косове россиянин ранен, он в больнице

Задержанный в Косове российский сотрудник миссии ООН ранен. Он сейчас в больнице. При этом точных данных о его состоянии пока нет.

— Два человека, которые являются арестованными гражданами, были доставлены в больницу. Один из них — серб, другой — россиянин. У них телесные повреждения, — сообщили представители Миссии ООН по делам временной администрации в Косове, ссылаясь на врача.

О том, что у властей непризнанной республики находится россиянин, рассказал президент Сербии Александр Вучич. Посольство РФ уже потребовало немедленно освободить гражданина России.