Водителям могут серьёзно увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Замглавы ГИБДД Александр Быков предлагает увеличить размер штрафов за повторные нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами фотофиксации.
Он уточнил, что сегодня штрафы не выполняют свою профилактическую роль, ведь число нарушений с каждым годом растёт на 10%.
— Основная часть населения воспринимает (штрафы) как обычную плату за проезд, — передаёт ТАСС слова Быкова.
По его мнению, водители привыкли, что оплачивают штрафы со скидкой в 50%. Но если бы с каждым нарушением ПДД сумма наказания повышалась, то этих нарушений стало бы значительно меньше.
Ранее Лайф сообщал, что россияне задолжали огромную сумму по штрафам ГИБДД.
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