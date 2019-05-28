Водителям могут серьёзно увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

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Водителям могут серьёзно увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

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Фото © РИА "Новости" / Павел Лисицын

В ГИБДД заявили, что с каждым годом количество нарушений правил становится на 10% больше.

Замглавы ГИБДД Александр Быков предлагает увеличить размер штрафов за повторные нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами фотофиксации.

Он уточнил, что сегодня штрафы не выполняют свою профилактическую роль, ведь число нарушений с каждым годом растёт на 10%.

— Основная часть населения воспринимает (штрафы) как обычную плату за проезд, — передаёт ТАСС слова Быкова.

По его мнению, водители привыкли, что оплачивают штрафы со скидкой в 50%. Но если бы с каждым нарушением ПДД сумма наказания повышалась, то этих нарушений стало бы значительно меньше.

Ранее Лайф сообщал, что россияне задолжали огромную сумму по штрафам ГИБДД.

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