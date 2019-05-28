Клинический психолог Ирина Коржаева прокомментировала историю в Башкирии, где кассир Россельхозбанка похитила с работы 23 миллиона и скрылась с мужем и детьми.

Как объяснила эксперт в беседе с Лайфом, сразу говорить о том, что какой-то человек изначально устойчив к соблазну, а другой — нет, было бы неправильно. Обстоятельства бывают разные, а как проявит себя человеческая психика в тот или иной раз, предугадать сложно.

— Мы не знаем, что у неё в семье было. Может быть, кто-то резко заболел или уволился, или другие неурядицы, — рассуждает психолог. — Вне зависимости от того, как человека воспитали, каким бы честным он ни был, всё равно можно создать ситуацию, при которой он пойдёт против своих моральных устоев, против закона.

Кроме того, по словам Коржаевой, если кассир смог провернуть такое похищение, возникают вопросы к организации системы безопасности в банковском отделении. Это проблема и контроля, и построения системы работы, чтобы у сотрудников не возникал дополнительный соблазн и не формировалось отношение к выручке банка как к "лёгким деньгам".

— Для того чтобы человек чего-то вдруг не украл, у него должно быть достаточно оснований отказать себе в удовольствии. А здесь, вероятно, сложились такие условия, что со всех сторон человека прямо поджимают взять, если плохо лежит, — отмечает психолог.

И тем не менее говорить о мгновенном помешательстве или остром приступе "денежной лихорадки" тут не совсем верно, резюмирует собеседница Лайфа. По её словам, мы, скорее, имеем дело с человеком, у которого устойчивая психика и холодный ум. Ведь Луиза Хайруллина — так зовут сбежавшего кассира — тщательно продумала пути отступления, заранее собрала мужа и детей.

— Это адекватный, предумышленный, спланированный поступок. Нужно же было всё подготовить, а человек, у которого "поехала крыша", действует неорганизованно и спонтанно, — добавила она.

Как уже сообщал Лайф, в понедельник, 27 мая, в конце рабочего дня старший кассир Луиза Хайруллина ушла домой вместе с огромной суммой денег. Когда цепочка привела именно к ней, по месту проживания не нашли ни саму Луизу, ни её мужа, ни двоих маленьких детей.