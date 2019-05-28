В Вильнюсе задержан шеф-редактор "Sputnik Литва"

Журналист прибыл в республику в командировку, однако был остановлен сотрудниками литовской погранслужбы в аэропорту.

Власти Литвы задержали шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема в аэропорту Вильнюса. Его обвинили в том, что журналист якобы представляет угрозу национальной безопасности, и с этой формулировкой решили депортировать его обратно в Россию.

— Задержан с формулировкой "угроза национальной безопасности", закрыт въезд в страну на пять лет, — сообщил РИА "Новости" по телефону Марат Касем.

В настоящее время журналист уже покинул территорию прибалтийской страны.

Отметим, это далеко не первый подобный случай с журналистами в Литве. Как сообщал Лайф, в марте этого года местные власти отказались пускать российских работников СМИ и дипломатов на судебное заседание по делу о протестах 1991 года, где среди фигурантов значились граждане России.