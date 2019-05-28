Саакашвили поблагодарил Зеленского за гражданство: Слава Украине!

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Саакашвили поблагодарил Зеленского за гражданство: Слава Украине!

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Коллаж © LIFE. Фото © AP Photo/Efrem Lukatsky

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поблагодарил лидера Украины Владимира Зеленского за гражданство Незалежной.

Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине! — пишет Саакашвили в своем "Фейсбуке".

Как уже сообщал Лайф, Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство, тем самым отменив указ бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко.

Напомним, Саакашвили со скандалом был выслан из Незалежной в 2017 году по указу бывшего президента Петра Порошенко. До этого у него отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года.

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