СК возбудил дело после нападения саратовского подростка на ученицу в школе

Читайте также

СК возбудил дело после нападения саратовского подростка на ученицу в школе

167

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

После нападения 15-летнего Даниила П. на ученицу в школе Вольска Саратовской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Дело расследуется по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершённое общеопасным способом".

Проводятся допросы очевидцев произошедшего, учащихся и персонала школы, обыски по месту жительства юноши. Назначен ряд судебных экспертиз, — говорится в сообщении следователей.

В ведомстве уточнили, что у подростка было две бутылки с зажигательной смесью, но обе не подожглись. Затем он топором ударил шестиклассницу по голове и скрылся с места происшествия.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×