СК возбудил дело после нападения саратовского подростка на ученицу в школе

После нападения 15-летнего Даниила П. на ученицу в школе Вольска Саратовской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Дело расследуется по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершённое общеопасным способом".

— Проводятся допросы очевидцев произошедшего, учащихся и персонала школы, обыски по месту жительства юноши. Назначен ряд судебных экспертиз, — говорится в сообщении следователей.

В ведомстве уточнили, что у подростка было две бутылки с зажигательной смесью, но обе не подожглись. Затем он топором ударил шестиклассницу по голове и скрылся с места происшествия.