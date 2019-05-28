В Калининграде задержали мужчину, который пытался распилить банкомат Сбербанка

Им оказался 58-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом.

В Калининграде задержали мужчину, который пару месяцев назад пытался распилить банкомат в одном из круглосуточных отделений Сбербанка. Преступление попало в объектив камеры наблюдения. Несмотря на качество записи, злоумышленника удалось установить и задержать. В отношении 58-летнего умельца с болгаркой возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

— В результате обыска по месту жительства задержанного оперативники обнаружили и изъяли маску с прорезями для глаз, два незарегистрированных газовых пистолета и строительные инструменты, с помощью которых, предположительно, и было совершено преступление, — информирует пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Ранее Лайф рассказывал историю кассира Россельхозбанка из Башкирии. В понедельник, 27 мая, в конце рабочего дня старший кассир Луиза Хайруллина ушла домой вместе с огромной суммой денег — 23 млн рублей. Когда цепочка привела именно к ней, по месту проживания не нашли ни саму Луизу, ни её мужа, ни двух маленьких детей.