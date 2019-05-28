Саакашвили заявил, что завтра возвращается на Украину

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому сегодня Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, заявил о возвращении в Незалежную уже завтра.

— Завтра во второй половине дня я прилечу в Киев, где находятся мои многие соратники, где я учился, служил в армии, боролся, — заявил Саакашвили в эфире телекомпании Rustavi 2.

Ранее он также поблагодарил Зеленского за то, что тот отменил указ Петра Порошенко и вернул гражданство бывшему президенту Грузии.