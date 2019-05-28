Представитель Павла Лунгина опровергла Лайфу его госпитализацию

По словам Ангелины Федоровской, режиссёр действительно сегодня отправился в больницу, но просто для сдачи анализов.

Пресс-секретарь режиссёра Павла Лунгина Ангелина Федоровская опровергла сообщения о том, что известный режиссёр госпитализирован и находится в реанимации. Как она сообщила Лайфу, Павел Лунгин прекрасно себя чувствует.

— Откуда такая информация? Да, он пошёл в больницу на своих ногах сделать какие-то анализы. Какой-то ужас вообще! Прекрасно себя чувствует. Человек в больницу пошёл на своих ногах, сразу в реанимацию положили! — заявила пресс-секретарь режиссёра.

Напомним, ранее Mash сообщил о госпитализации известного режиссёра. По данным портала, после прохождения обследования на сердце Лунгину стало плохо и его отправили в реанимацию.