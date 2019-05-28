Зеленский отказался объявлять на Украине дефолт

Президент Украины не последует совету олигарха Игоря Коломойского и продолжит сотрудничество с МВФ.

Президент Украины Владимир Зеленский не рассматривает вопрос объявления дефолта в стране по совету олигарха Игоря Коломойского, так как решение подорвёт доверие инвесторов. Об этом в беседе с журналистами сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк.

— Ещё раз подчеркну: есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства заключается в другом — государство должно защищать интересы граждан, — сказал он.

Ранее Коломойский посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт и не выплачивать долги Международному валютному фонду.

Данилюк на сегодняшнем выступлении добавил, что Киев продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом, потому что это важно не только для граждан Украины, но и для инвесторов.