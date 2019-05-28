Литва решила оспорить результаты Евровидения

Возмущение Вильнюса вызвала ошибка в подсчёте голосов, из-за которой представитель страны не вышел в финал.

Литва намерена добиться пересчёта баллов своего участника международного песенного конкурса Евровидение-2019, который прошёл в Тель-Авиве. Об этом сообщает общественный вещатель LRT.

Возмущение Вильнюса вызвала ошибка в подсчёте голосов, из-за которой литовский певец Юриюс Векленко не вышел в финал конкурса. Исполнителю для этого не хватило всего одного балла, который, как оказалось позднее, не был учтён. Литва отмечает, что представленные итальянским каналом RAI результаты голосования расходятся с официальными итогами полуфинала. Согласно её данным, недостающий балл Векленко присудили итальянцы.

— Мы как вещатель пострадали от моральных и рейтинговых нарушений, и для нас может быть достаточно просто признания ошибки. Однако автор песен и исполнитель может требовать существенной финансовой компенсации, — заявил генеральный продюсер LRT Аудрюс Гиржадас.

Как писал Лайф, музыкальный конкурс Евровидение-2019 завершился победой исполнителя от Нидерландов Дункана Лоуренса. Представлявший Россию Сергей Лазарев занял третье место. При этом ранее организаторы уже один раз пересчитали баллы участников — из-за нарушения со стороны белорусских членов жюри.